Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli - Son Dakika

Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli

12.10.2020 10:31
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli, System.String[]

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, bağışçılarının desteğiyle hiç bir şey olmayan 4 çocuklu ailenin evini boyayıp ihtiyaç olan malzemeleri temin ettiler.

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, bağışçılarının desteğiyle hiç bir şey olmayan 4 çocuklu ailenin evini boyayıp ihtiyaç olan malzemeleri temin ettiler.

Kızılay Muradiye Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin yardımı ile Muradiye'de 4 çocuklu Akyüz ailesini sıcak yuvalarına kavuşturdular. Afyonkarahisar'da ikamet eden ve eşinden sürekli şiddet gördüğünden dolayı 4 çoğuyla birlikte Muradiye ilçesine gelen Fatma Akyüz isimli kadın, akrabasının verdiği evde yaşamaya başladı. Sıkıntı yaşayan ailenin durumuna kayıtsız kalmayan Akyüz'ün engelli kardeşi, mahalle muhtarı Burhan Başboğa ile birlikte Kızılay Muradiye Şubesi Başkasını Selçuk Yay'a giderek durumu anlattılar. Başkan Yay, mahalle muhtarı Başboğa ile birlikte aileyi ziyaret etti. Başkan Yay, ziyaret sonrası Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yardım kampanyası başlattılar. Bir taraftan kampanya devam ederken, bir taftanda Kızılay gönüllüleri ailenin evini boyadı. Kampanyadan temin edilen ev eşyaları havalar soğumadan aileye teslim etiler.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Akyüz'ün engelli erkek kardeşi, mahalle muhtarı Burhan Başboğa kendileri ile irtibat kurarak kız kardeşinin 4 çocuğuyla yaşadığı evde ve zor durumda olduğu söyledi. Kendisi de mahalle muhtarı Başboğa ile birlikte aileyi yerinde ziyaret ettiklerini söyleyen Yay, çarşı merkezine gelerek Muradiye Emniyet Müdürlüğü personelleri ile yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Bugün ailemizin evinde idik. 2 gün önce sosyal medyadan bir kampanya başlatmıştık. Siz değerli hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile Esmanur kardeşimiz gülecek söylemiştik. Ev eşyalarını hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile getirdik dizdik, sevinçlerine dualarına nail olduk. Buradan tüm Muradiyeli hayırsever vatandaşlarımızdan Cenab-ı Allah razı olsun. Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, polis memurlarımızdan Allah arzı olsun. Hep el birliği ile yardım kampanyamızı yürüttük. Mahalle muhtarımıza da teşekkür ediyorum. O da duyarlı bir davranış sergiledi yanımızda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli
Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay'dan Akyüz ailesine yardım eli - Son Dakika

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