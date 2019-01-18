Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Amik Ovası'nda Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşlara Yemek Yardımı

Kızılay'dan Amik Ovası'nda Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşlara Yemek Yardımı

32 dakika önce

Hatay'da Amik Ovası'nda su basan mahallelerde Kızılay görevlileri vatandaşlara yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıttı.

Kızılay'dan Amik Ovası'nda Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşlara Yemek Yardımı, System.String[]
Hatay'da Amik Ovası'nda su basan mahallelerde Kızılay görevlileri vatandaşlara yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıttı.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde günlerdir süren yağışlar Hatay'da da etkili oldu. Geçtiğimiz gün Amik Ovası'nda su basan mahallelerde Kızılay İskenderun Şubesi, sıcak yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıttı. Tahtaköprü Barajı kapaklarının açılması ile taşkınların yaşandığı Aşağıoba Mahallesi'nde de zarar gören evlere Kızılay yardım eli uzattı. 100 hanenin ve 300 vatandaşın taşkından etkilendiği mahallede 4 gün süreye sabah çorba, öğlen sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Yağışlar ve gerçekleştirilen yardımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Kızılay İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaboğa, "Son günlerde aşırı yağışlardan dolayı Aşağıoba Mahallesi'nde vatandaşlarımız sel mağduru oldu. Biz de vatandaşlarımıza her gün 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapmaktayız." dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Hatay, Amik Ovası, Kızılay, Güncel
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