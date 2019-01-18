Kızılay'dan Amik Ovası'nda Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşlara Yemek Yardımı
32 dakika önce
Hatay'da Amik Ovası'nda su basan mahallelerde Kızılay görevlileri vatandaşlara yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıttı.
Hatay
'da Amik Ovası
'nda su basan mahallelerde Kızılay
görevlileri vatandaşlara yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıttı.
Doğu Akdeniz Bölgesi
'nde günlerdir süren yağışlar Hatay'da da etkili oldu. Geçtiğimiz gün Amik Ovası'nda su basan mahallelerde Kızılay İskenderun
Şubesi, sıcak yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıttı. Tahtaköprü
Barajı kapaklarının açılması ile taşkınların yaşandığı Aşağıoba Mahallesi'nde de zarar gören evlere Kızılay yardım eli uzattı. 100 hanenin ve 300 vatandaşın taşkından etkilendiği mahallede 4 gün süreye sabah çorba, öğlen sıcak yemek dağıtımına başlandı.
Yağışlar ve gerçekleştirilen yardımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Kızılay İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaboğa, "Son günlerde aşırı yağışlardan dolayı Aşağıoba Mahallesi'nde vatandaşlarımız sel mağduru oldu. Biz de vatandaşlarımıza her gün 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapmaktayız." dedi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:15 Kaynak: İHA
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