Kızılay'dan Amik Ovasında Su Basan Mahalleye Yardım
1 saat önce
Kızılay, Amik Ovası'nda su basan mahallede vatandaşlara sıcak yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıtıyor.
Kızılay
, Amik Ovası
'nda su basan mahallede vatandaşlara sıcak yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıtıyor.
Kızılay İskenderun
Şubesi, Tahtaköprü
Barajı kapaklarının açılması sonrası su taşkınından zarar gören ve evleri su altında kalan Aşağıoba Mahallesi'ne yardım eli uzattı. 100 hanenin ve 300 nüfusun bulunduğu mahallede 4 gün süreyle sabah çorba öğle sıcak yemek dağıtımına başlandı.
Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay
, sosyal yardım olarak 500 battaniye 200 gıda kolisi dağıtımının yapıldığı mahallede görev başında olduklarını, zor günlerinde vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum