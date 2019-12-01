Kızılay'dan Arnavutluk'a yardım

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından yardım malzemesi gönderdi.

Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünce yardım tırlarının bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Olası afetlere karşı hazırda bekletilen tırların Kızılay Afet Operasyon Merkezince bölgeye yardım gönderilmesi kararının ardından harekete geçtiğini aktaran Göç, 2 tır içinde 120 çadır, 2 bin 500 battaniye, bin kişilik hijyen seti, 2 bin 500 kişilik gıda yardımında bulunulduğunu kaydetti.

Bölgede depremzedelere gerekli yardımların yapıldığın ifade eden Göç, "Arnavutluk'taki depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun diliyoruz. Türk Kızılay olarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındadır. İki yardım tırı ve iki öncü araç bölgemizden Arnavutluk'a gönderildi. Yardımın yeterli olmaması durumunda Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü yardım sevkıyat için hazır." dedi.