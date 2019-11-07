Kızılay'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine günde 18 bin ekmek

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde günde 18 bin ekmeği ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde yürütülen insani yardım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kınık, insani yardım çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmek için operasyonun başından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile eş güdüm halinde sahada çalışma yaptıklarını söyledi.

"Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn başta olmak üzere şehir merkezleri ve kırsal köylerde, acil insani yardım malzemeleri dağıtımını gerçekleştirdik" diyen Kınık, onbinlerce kişiye temel gıda yardımı ve temizlik malzemesi yardımında bulunduklarını belirtti.

"Kamplara yerleştirilmesine destek olduk"

Kınık, "Ateş hattından gönüllü olarak ayrılan Türk vatandaşlarına da harekat süresince 3 öğün sıcak yemek desteği verdik." dedi.

Sınır bölgesindeki yerleşim yerlerine, terör örgütünce yüzlerce havan saldırısı yapıldığını hatırlatan Kızılay Başkanı Kınık, şu bilgileri verdi:

"Bu saldırılar sonucu binlerce vatandaşımız gönüllü olarak bulundukları evlerden ayrıldı. Binlerce kişinin sınır illerinde bulunan kamplara yerleştirilmesine destek olduk. Bu kamplarda kurduğumuz mutfaklarla yaklaşık 25 bin öğün sıcak yemek servisi yaptık. Ayrıca gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi gibi desteklerde bulunduk. Bu süreçte de valiliklerimizle eş güdüm içinde çalıştık."

Barış Pınarı Harekatı sürecinde TSK ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizen Kınık, güvenliği sağlanan bölgelere anında insani yardım ulaştırdıklarını aktardı.

"Un takviyesi yapıyoruz"

Tel Abyad ve Rasulayn bölgesi başta olmak üzere, harekat bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan Kerem Kınık, şunları kaydetti:

"Tel Abyad, Rasulayn ve Suluk'ta, anında yerel fırınlarla birlikte çalışmaya başladık. Her 3 bölgeye un takviyesi yaparak, günde 18 bin ekmek ürettirip ücretsiz dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tel Abyad'da yakılan hastanenin yerine hızla Suriye içinde hizmet veren mobil sağlık tırımızı sevk ettik ve günde 500 hastaya hizmet vermeye başladık. Sağlık hizmeti verdiğimiz kişi sayısı 10 bine yaklaştı. Ayrıca harekatın hemen ardından başlattığımız gıda ve hijyen malzemesi yardımlarımız her gün devam ediyor. Bugüne kadar 135 bin parça çeşitli yardım malzemesi dağıtmış bulunuyoruz."

Kınık, Kızılay olarak Suriye'deki karışıklığın başladığı 2011'den itibaren bölgede insani yardım çalışmaları yaptıklarına değinerek, "Büyük bir tecrübe ile çalışıyoruz. Sınır bölgesindeki arkadaşlarımız 8 yılın birikimi ile nerede neye ihtiyaç olduğunu, bunu en etkin şekilde nasıl ulaştıracaklarını çok iyi biliyor. Bölgede huzur ve güven sağlandıkça, insani yardım çalışmalarımızı genişleterek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.