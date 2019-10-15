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Kızılay'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Amasya Kızılay İl Başkanı Mahmut Albayrak ve 100 kadar Genç Kızılay üyesi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için İl Jandarma Komutanlığındaki askerleri ziyaret etti, lokum dağıttı hep beraber dua etti.

Kızılay'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Amasya Kızılay İl Başkanı Mahmut Albayrak ve 100 kadar Genç Kızılay üyesi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için İl Jandarma Komutanlığındaki askerleri ziyaret etti, lokum dağıttı hep beraber dua etti.


İl Jandarma Komutanını ziyaret eden Kızılay İl Başkanı Albayrak, "Bize zaten bilgileri geliyor sürekli, kamp alanındaki hazırlıklarla hummalı bir çalışması var Kızılay'ın. Yıllardır da Türk Kızılay'ın askeriye'ye verdiği destekler zaten ortada. Her zaman bundan sonra da devam edecektir. Hem askerimize hem ailelerine bu minvalde desteğimiz sürecektir Allah'ın izniyle. Biz de Amasya'da ne yapabiliriz dedik, bir önce komutanımızı ve askerlerimiz ziyaret edelim dedik" dedi.


Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde 100 kişi kadar Genç Kızılay üyesi askerlerle bir araya gelerek, lokum ikram etti. Genç Kızılay üyesinin okuduğu "Bizimleydi" şiiri hep bir ağızdan tekrar edildi.


Duayı ise Amasya Üniversitesinde okuyan Senegalli Hafız Genç Kızılay üyesi Ahmed Dame Gueye yaptı. Yapılan duaya hep bir ağızdan amin diyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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