Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür - Son Dakika

Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür

24.04.2021 04:50
Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür, System.String[]

Türk Kızılay'ı, hastaların ihtiyacı olan kanın bağışçılardan toplanmasına verdiği destekten dolayı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılay'ı, hastaların ihtiyacı olan kanın bağışçılardan toplanmasına verdiği destekten dolayı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür belgesi verdi.

İncirliova'da Türk Kızılay'ı ile birlikte her ay kan bağışı kampanyası düzenleyen İncirliova Belediyesi, vatandaşların acil kan ihtiyacının karşılanması için de bünyesinde kan bankası birimi oluşturdu. Türk Kızılay'ı Aydın Kan Merkezi Müdürü Rıdvan Şenol, çalışmalarından dolayı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve İncirliova Belediyesi Kan Bankası birimi personeli Ümit Yaşar'a birer teşekkür belgesi verdi.

İncirliova Belediyesi ile düzenli olarak her ay kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Müdür Şenol, "Türk Kızılay'ı olarak halktan kan toplamak için her ay araçlarımızla İncirliova'ya geliyoruz. Topladığımız kanları gerekli testleri yaptıktan sonra ihtiyacı olan hastalara ulaştırıyoruz. Kan toplamamızda, ilçemizin lideri olan Belediye Başkanımız Aytekin Kaya, bize inanılmaz derecede destek oluyor. Kan bağışı kampanyamız ile ilgili hem duyuru, hem de yer konusunda bize yardımcı olan başkanımız, aynı zamanda gönüllü kan bağışçımız. Şimdiye kadar verdiği kanlarla birçok vatandaşımızın hayatını kurtardı. Biz de hastalar adına kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın önemli bir kurum olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın kaygısını anlıyoruz ancak kan bağışı hayat kurtaran önemli bir yurttaşlık görevi. Salgın tedbirlerine uyarak kan bağışı yapabiliriz. Yıllar önce eşimin ameliyatı için gerekli olan kanı bende Kızılay'dan karşılamıştım. Ameliyatın olduğu 1993 yılından beri düzenli olarak Kızılay'a kan veriyorum" dedi.

Başkan Kaya, belediye bünyesinde kan bankası birimini oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Ümit Yaşar kardeşimiz, yıllardır vatandaşlarımızın kan ihtiyacını karşılamak için uğraşıyor. Kendisi artık bizimle çalışıyor ve belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kan bankası birimi ile kan ihtiyacı olan vatandaşımıza kan ve trombosit konusunda yardımcı oluyor. Böylece bizde İncirliova Belediyesi olarak vatandaşlarımıza zor günlerinde umut ve destek oluyoruz" diye konuştu.

Yürüyen Kan Bankası olarak tanınan Ümit Yaşar da, İncirliova Belediyesi olarak vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olduklarını dile getirdi. Kızılay'dan teşekkür belgesi almanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Yaşar, kendisine verdiği destek için Başkan Kaya'ya teşekkür etti. - AYDIN

Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür
Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür
Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür

Aytekin Kaya, İncirliova, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Başkan Kaya'ya teşekkür - Son Dakika


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