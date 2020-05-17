Kızılay'dan bayram yardımı - Son Dakika

Kızılay'dan bayram yardımı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılayı, Kadıköy'de önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 325 çocuğa giyecek yardımında bulundu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılayı, Kadıköy'de önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 325 çocuğa giyecek yardımında bulundu. Yardım dağıtımına Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail İşler ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İşler yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Türk Kızılayı Kadıköy şubesi olarak Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 325 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. Ayrıca bayramlarını kutladık. Bayramlıklarımızla beraber içerisinde şampuanı, diş fırçası ve macunu olan hijyen setini de hediye ettik. Herkese iyi bayramlar diliyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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