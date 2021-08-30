Kızılay'dan bedensel engelli kıza tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Şube Başkanlığı tarafından 12 yaşındaki engelli kıza tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

İlçenin Babacan Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Zeliş Bulut'a (12), Kızılay Şube Başkanlığı tarafından klozetli tekerlekli sandalye hediye edildi. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay tarafından teslim edilen tekerlekli sandalyesine kavuşan Zeliş Bulut büyük sevinç yaşadı.

Kızılay Şube Başkanı Yay, geçtiğimiz günlerde Babacan Mahallesi'nde engellileri ziyaret edip sorun ve ihtiyaçlarını dinlediklerini belirterek, "12 yaşındaki bedensel engelli Zeliş kardeşimizin klozetli tekerlekli sandalye ihtiyacı vardı. Bugün de bağışçılarımızdan klozetli tekerlekli sandalyeyi temin edip Zeliş kardeşimize teslim ederek, mutluluğuna ortak olduk. Hayatın kimin başına neler getireceğini bilemeyiz. Engellileri unutmamak lazım. Daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN