Kızılay'dan daha yaşanabilir çevre için çalışmalar
1 saat önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 5 Haziran Dünya Çevre günüyle ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
Türk Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık
, 5 Haziran
Dünya Çevre günüyle ilgili resmi Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Genel Başkan Kerem Kınık Dünya Çevre Günüyle ilgili yapmış olduğu paylaşımda, çevrenin dünden daha fazla tahrip edildiğini ama çevreye dünden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, Kızılay'ın 2030 stratejileri arasında en önemli amacın "daha yaşanabilir bir çevre için çalışmak" olduğunu kaydetti. - ANKARA
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