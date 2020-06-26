Kızılay'dan depremzedelere sıcak yemek - Son Dakika

Kızılay'dan depremzedelere sıcak yemek

Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay ekipleri depremzedelere sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay ekipleri depremzedelere sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

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Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açmış, 5 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. Deprem bölgesindeki incelemelerine devam eden Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, dünden beri çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Geceden itibaren çadır dağıtımına başladıklarını ifade eden Kaymakam Sayar, "Kızılay ekiplerimiz şu an öğle yemeğini dağıtıyor. AFAD, belediye, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri burada çalışmalarını yürütüyor. Devletin tüm birimleri buradayız. Çok şükür bir olumsuzluğumuz yok" dedi.

Yaşanan acı hadisede vatandaşını yalnız bırakmayan bir devlet geleneğine sahip olduklarını dile getiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise "Tüm birimler burada yanımızda yer aldılar. Vatandaşların yaralarının sarılması için herkes büyük bir çaba içerisindedir" diye konuştu.

Parti teşkilatı olarak alanda olduklarını söyleyen AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör de, depremde can kaybı olmamasının kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, tüm devlet kurumlarının bölgede çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gelen Kızılay ekipleri de depremzedelere sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. - VAN

Gürpınar, Kızılay, Saray, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay'dan depremzedelere sıcak yemek - Son Dakika

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