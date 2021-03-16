Kızılay'dan destek çağrısı - Son Dakika

Kızılay'dan destek çağrısı

16.03.2021 13:44
Kızılay'dan destek çağrısı, System.String[]

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, korona virüs pandemisi nedeniyle bağışların azaldığını ifade ederek, vatandaşlardan destek istedi.

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, korona virüs pandemisi nedeniyle bağışların azaldığını ifade ederek, vatandaşlardan destek istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs pandemisi, Kızılay'ı da vurdu. Pandemi nedeniyle bağışların çok az yapıldığı Kızılay, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşabilmek adına vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılay Van Şubesi, çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Toplantıda ilk olarak konuşan Kan Hizmetleri Bölge Müdürü İbrahim Çelik, kan bağışı ile ilgili bilgiler aktardı. Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin'in iki yıllık süre içerisinde yapılan hizmetlerin anlatılmasının ardından konuşan Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, gazetecilerden destek istedi. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte taleplerin arttığını vurgulayan Demiroğlu, "Pandemi nedeniyle ticaret azaldığı için Kızılay'a olan bağışlar da baya azaldı. Bunun yanında genel merkezden bize ayrılan payımız da azaldı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bağışlarını Kızılay'a yapmalarıdır. Lütfen ayni ve nakdi yardımlarınızı yapın. Önümüz Ramazan. Zaten pandemiden dolayı baya işsizimiz var. Her insana ulaşabilmek için lütfen Kızılay'a bağış yapın. Kızılay'dan yardımlarınızı esirgemeyin" dedi.

Stoklarının bitmek üzere olduğunun altını çizen Demiroğlu, "Bu konuda zorlandığımız için vatandaşlarımızdan ayni ve nakdi yardım bekliyoruz. Şu anda kan stokumuz iyi. Sağ olsun vatandaşlarımız bu konuda teveccüh gösteriyorlar. Kan stoku noktasında yılsonu hedefimize ulaşacağımızı umuyorum. Bu konuda vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın Kızılay'a bağışta bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kızılay Gevaş İlçe Koordinatörü Seferi Baybure, Gürpınar İlçe Koordinatörü Celal Atan, Kızılay Çatak Temsilcisi Rahmi Baybure'nin de hazır bulunduğu toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN

Kızılay'dan destek çağrısı
Kızılay'dan destek çağrısı
Kızılay'dan destek çağrısı

İbrahim Çelik, Kızılay, Pandemi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan destek çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz         
14:01
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi         
13:12
Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım         
12:51
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 14:44:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'dan destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei