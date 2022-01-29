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KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI - Son Dakika

KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI

29.01.2022 14:02

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi soğuk kış günlerinde kentin dezavantajlı bölgelerinde yaşayanlara ve otogarda bekleyen yolculara 2 bin 500 kişiye sıcak çorba ikramında bulundu.

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi soğuk kış günlerinde kentin dezavantajlı bölgelerinde yaşayanlara ve otogarda bekleyen yolculara 2 bin 500 kişiye sıcak çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, genç kızılay gönüllüleri ile birlikte hava sıcaklığının eksilere düştüğü akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da otobüs bekleyen yolculara sıcak çorba dağıttı. Yolcularla sohbet eden Ramazan Saygılı, çocuklara da ayrıca çikolata ikramında bulundu. Kızılay ekibi otogarın yanı sıra eş zamanlı olarak Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlara da ulaştı. Kentte soğuk kış günlerinin başlamasıyla düzenli olarak bu organizasyonu yaptıklarını belirten Saygılı, 4 farklı noktada 2 bin 500 kişiye çorba dağıtıldığını söyledi.

Türk Kızılayı olarak Anadolu'nun her köşesindeki mağdur ve mazlumlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "Adana'da farklı farklı semtlerde düzenli olarak yaptığımız çorba ikramını Merkez Otogar'da da gerçekleştirdik. Burada hem yolculuğa hazırlanan vatandaşların otobüslere binmeden sıcak bir Kızılay çorbası ile bir nebze içleri ısınsın istedik hem de buranın sıcak ortamında kalan ihtiyaç sahibi insanlarımıza dokunmaya özen gösterdik. Kızılayın genç ekibiyle, kadın kollarıyla, tüm birimleri ile şuan sahadayız. Aynı anda 4 farklı noktada çorba ikramında bulunuyoruz. Şuan bulunduğumuz noktada 500, diğer bölgelerle birlikte 2 bin 500 çorba dağıtımı yapmış olduk. İyiliğin büyümesi konusunda Kızılay'ın bu anlamlı etkinliklerine 2.2 milyon Adanamız ve 84 milyon ülkemizde kalbi iyilik ile çarpan kıymetli vatandaşımızın her birinin destek vermesini rica ediyoruz" diye konuştu.

KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI
KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI
KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI

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Türk Kızılayı, Kızılay, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIZILAY'DAN DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞAYANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI - Son Dakika
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