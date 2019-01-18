Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan "Dostluk Aparatı" Projesi

Kızılay'dan "Dostluk Aparatı" Projesi

1 saat önce

Türk Kızılayı Karabük Şubesi Gençlik Kolları tarafından sokak hayvanları için "Dostluk Aparatı" projesi hayata geçirildi.

Kızılay'dan
Türk Kızılayı Karabük Şubesi Gençlik Kolları tarafından sokak hayvanları için "Dostluk Aparatı" projesi hayata geçirildi.

Sokak hayvanları için aparat ile mama kabı yapan Kızılay Gençlik Kolları, "Dostluk Aparatı" adını verdikleri mama kaplarını Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde belli noktalara yerleştirdi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te yapmış oldukları hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Allah'ın yaratmış olduğu sessiz kullarını da unutmadıklarını ifade eden Uzun, "Soğuk kış günlerinde aç kalan bu hayvanlarımız için Genç Kızılay'ımızın düşünceleriyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek böyle güzel bir çalışmayı başlattık. Kimsesiz sokak hayvanları için hazırlamış olduğumuz on adet 'Dostluk Aparatı'nı belirlediğimiz bölgelere yerleştireceğiz ve böylelikle aç kalmalarını da önlemiş olacağız." diye konuştu.

"Dostluk Aparatı" projesinin sokak hayvanları için vatandaşlardan da destek beklediklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Kızılay Karabük Şube Başkanlığı olarak mama kaplarını biz kontrol edeceğiz, aparatlarda mama bittiğinde takviye yapacağız. Vatandaşlarımızda bu aparatlara sahip çıksınlar. Aparatlara mama koyamasalar bile en azından kırılmasını engellesinler. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen Kızılay Karabük Yönetim Kuruluna, Kadın Kollarına ve projeye en çok emeği geçen, destek veren Karabük Genç Kızılay üyelerimize teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Karabük, Kızılay, Güncel
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