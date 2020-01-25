Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası - Son Dakika
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Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası

6 saat önce

Kızılay Van Şubesi, Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı.

Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası, System.String[]

Kızılay Van Şubesi, Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Van Şube Başkanlığı yetkilileri, Elazığ'da yaşanan depremin ardından yardım etmek isteyen vatandaşların kendilerine başvurabileceğini dile getirerek, "Kızılay olarak ihtiyaca göre yardım malzemelerini belirledik. Bu noktada gıda kolisi olarak mercimek, kuru fasulye, pirinç, bulgur, nohut, un, salça, tuz ve sıvı yağın yanında beslenme hizmetlerinde kullanılmak üzere 50 veya 25 kilogramlık çuvallarda un veya bakliyat, hijyen malzemesi olarak tuvalet kağıdı, bebek bezi, el dezenfektanı, duş jeli, şampuan, diş fırçası, diş macunu, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, barınma malzemesi olarak battaniye yün, nevresim, yastık ve yorgan seti ile kışlık kazak, kaban, mont, çizmeye ihtiyaç vardır. Bu anlamda yardım etmek isteyen vatandaşların bize başvurmaları ya da 0432 210 03 03 nolu telefonu arayarak yardımda bulunabilirler" dediler. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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