Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Engelli Öğrenciler İçin Özel Sınıf

Kızılay'dan Engelli Öğrenciler İçin Özel Sınıf

1 saat önce

Kızılay Van Şubesi tarafından toplanan bağışlarla engelli öğrenciler için özel sınıf açıldı.

Kızılay'dan Engelli Öğrenciler İçin Özel Sınıf, System.String[]
Kızılay Van Şubesi tarafından toplanan bağışlarla engelli öğrenciler için özel sınıf açıldı.

Tuşba ilçesindeki Ahmet Yesevi Borsa İstanbul Ortaokulunda yapılan sınıfın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, eğitim alanında yapılan hizmetlere önem verdiklerini söyledi.

Çocukların iyi bir eğitim almaları gerektiğini anlatan Baygüven, "Özel eğitim konusu çok önemli. Öğrencilerimizin profesyonel bir eğitimden geçmeleri ve hayatta önemli bir yer edinmeleri gerekiyor. Şuan ilimizde 122 özel sınıfımız var. Bu rakam iyi ama hedefimiz bu sayıyı arttırmak. Burada görev yaptığımız sürece eğitim alanındaki hizmetlere destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de eğitimin hedefinin iyi insan yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Hiçbir öğrencimizi eğitim dışında tutamayız. 122 özel sınıfta 3 bin 450 öğrencimize hizmet veriyoruz. Bu özel sınıflarımız inşallah Van'ın eğitim alanında iyi bir yere gelmesinde katkı sağlayacaktır." dedi.

Kızılay Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir de üçüncüsünü açtıkları özel sınıfların hayırlı olmasını dileyerek, Kzılay'ın Van'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Engelli öğrencilerden oluşan koronun gösteri yaptığı program, özel sınıfın açılışıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:55 Kaynak: AA

Tuşba, Van, Kızılay, Güncel
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