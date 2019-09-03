Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye yardımı - VAN
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Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye yardımı - VAN

1 saat önce

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, ilçedeki 3 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, ilçedeki 3 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Kızılay Muradiye Şubesi Temsilcisi Selçuk Yay, ilçeye bağlı Uluçar Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Makbule Tamkılıç, Karahan Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Harun Ece ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Aymercan'ı evlerinde ziyaret etti.

Ailelerin tekerlekli sandalye müracaatında bulunduğunu belirten Yay, hazırlanan evrakları Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırdıklarını anlattı.

Talep doğrultusunda gönderilen sandalyeleri engelli vatandaşların ailelerine teslim ettiklerini bildiren Yay, "Engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek mutluluklarına ortak olduk. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Kızılayımız, halkımızın bağışlarıyla 151 yıldır ayakta duruyor. Her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeleri teslim alan engellilerin aileleri de yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kızılay Şubesi yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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