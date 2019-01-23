Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Destek

Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Destek

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale aileye Kızılay ekipleri yardımda bulundu.

Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Destek, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale aileye Kızılay ekipleri yardımda bulundu.

Yığılca ilçesi Karakaş Köyünde önceki gün Fatma İrken'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle ev yanarak kül olmuştu. Yangın nedeniyle mağdur olan aileye Kızılay ekipleri yardım yaparak ihtiyaçlar giderildi. Yangında mağdur olan aile ise Kızılay ekiplerine destekleri için teşekkür ettiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Düzce, Yığılca, Kızılay, Güncel
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