Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Yardım

Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Yardım

40 dakika önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evi yanan aileye Türk Kızılayı yardımda bulundu.

Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Yardım, System.String[]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evi yanan aileye Türk Kızılayı yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi yetkilileri, Bıçkıyanı köyünde yaklaşık 5 gün önce Hasan Öztürk'e ait 2 katlı evde çıkan yangın sonrasında inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında evde yaşayan ve yangın sonrasında bir yakınlarına sığınan 5 kişiye giyim, gıda ve kışlık yakacak yardımı yapıldı.

Köy Muhtarı Cihan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin kış gününde acı bir olay yaşadığını ifade etti.

Her zamanki gibi Türk Kızılayı'nın mazlumun sesine kulak verdiğini belirten Bayrak, şöyle konuştu:

"El birliği ile ailenin yaşam koşullarını hep birlikte yeniden sağlayabiliriz. Ancak bir can kaybı olsa bunu hiç kimse karşılayamaz. Şimdiden yardım etmek için seferber olan tüm kurum ve vatandaşlara köylümüz adına teşekkür ediyorum."

Bayrak, Kaynaşlı Kaymakamlığı'nın da olayı takip ettiğini ve gereken yardımın sağlanacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, Türk Kızılayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz! CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:40:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]