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Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor - Son Dakika

Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor

16.06.2021 11:42
Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor, System.String[]

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mısır'a giderek, Gazze yardımlarının hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mısır'a giderek, Gazze yardımlarının hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı. Filistinlilerin istediği küçük ambulanslardan ikisinin teslim edildiğini belirten Dr. Kınık, "10 TIR'lık yardım konvoyu da Kahire'de hazırlandı, yola çıkacak" dedi.

Türk Kızılay'ın İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilere yönelik yardımları sürüyor. Yardım çalışmalarını yerinde görmek ve hızlandırmak için Mısır'ın Başkenti Kahire'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, 10 TIR'lık ilk insani yardım konvoyunun Gazze'nin dünyaya açılan iki kapısından biri olan Refah kapısından girişine yönelik sürecin tamamlandığını açıkladı.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık bir soru üzerine çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Filistinlilerin son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğumuz destek kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğümüz yardım çalışmalarına devam ediyoruz. 10 TIR'lık insani yardım konvoyumuzu Mısır Kızılayı ile hazır hale getirdik. Konvoydaki 6 TIR yaklaşık 2 bin gıda kolisi taşıyacak. Diğer TIR'larda ise tıbbi sarf malzemesi, hijyen kitleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği kırtasiye ve oyun seti gibi malzemeler olacak."

Filistin Kızılayı saldırıların ilk günlerinde Kudüs'ün tarihi sokaklarına girebilecek nitelikte küçük ambulanslara ihtiyaçlarının olduğunu bildirmişti. Dr. Kerem Kınık, bu talebe yönelik olarak 2 ambulansın hemen hazır edilerek Kudüs'te Filistinlilere teslim edildiğini de açıkladı. Dr. Kerem Kınık, 20 ambulans için de tedarik anlaşmalarının yapıldığını, ihtiyaca yönelik düzenlemelerin ardından ambulansların Gazze ve Kudüs'te kullanılmak üzere Filistinlilere teslim edileceğini bildirdi.


Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor
Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor
Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor
Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor
Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor

Filistin, Kızılay, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Filistin'e destek; 10 TIR yardım yola çıkıyor - Son Dakika


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