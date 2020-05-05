Kızılay'dan GAÜN'e tıbbı malzeme desteği - Son Dakika

Türk Kızılay, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine tıbbi malzeme bağışında bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 500 kutu dezenfektan, 50 siperlik, iki bin adet üç katlı maske, bin 500 Ventilli FFP2 maske, 5 bin eldiven, 250 gözlük ve bin 750 tulumdan oluşan bağış malzemeleri imzalanan protokolle teslim edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, göreve geldiklerinden bu yana Gaziantep Üniversitesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydetti.

Verdikleri malzemelerin koronavirüs salgınının tedavi sürecinde çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Biz, Türk Kızılay olarak her zaman sağlık çalışanlarının arkasındayız. Hastanemizin bu yöndeki yoğun çalışmalarından dolayı bağışçılarımızdan gelen maske, eldiven, tulum ve benzeri birçok ürünü teslim etmekten gurur duyarız. Sağlık çalışanlarımıza sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yıldırım, kan stoklarında meydana gelen azalmaya dikkati çekerek, vatandaşlara bağış çağrısında bulunarak, bağış merkezlerinin iftardan sahura kadar hizmet verdiğini belirtti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de malzeme desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle N95 maske, eldiven, cerrahi maske ve gözlüğe çok ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak Kızılay ile her zaman iş birliğinde olduklarını kaydeden Gür, şunları kaydetti:

"Genç Kızılay olarak da üniversitemizde aktif olarak faaliyetler yapılıyor. Diğer taraftan Türk Kızılay Başkanımız Kerem Kınık Bey ile yakın zamanda 'Patojenlerden Arındırılmış Plazma Tedavisi' konusunda bir protokol imzaladık ve Türkiye'de sadece Gaziantep Üniversitesinin sahip olduğu iki sistemi Ankara ve İstanbul'da kurarak Kızılay'ın kullanımına sunduk. Türk Kızılayımız da hastanemize bu bağışı yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada Kovid-19 pandemisi süreci nedeniyle tükenen kan stoklarının yeniden eski seviyesine gelmesi için tüm yurttaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum."