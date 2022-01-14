Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi - Son Dakika
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Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi

14.01.2022 16:22

Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimiKAHRAMANMARAŞ Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Gönüllüleri afet konularıyla ilgili eğitim aldı.

Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi

KAHRAMANMARAŞ Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Gönüllüleri afet konularıyla ilgili eğitim aldı.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Afet Okuryazarlığı projesi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan gençlere ve gönüllülerine eğitim verdi.

Eğitim, Türk Kızılay Adana Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Afet Müdahale Yetkilisi Hasan Solmaz ve Nakşi Bülent Kaynarpınar tarafından verildi.

Katılımcılara çığ, hortum, deprem, fırtına, yangın, erozyon, heyelan ve sel durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı ve çadır kurma eğitimi verildi.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Müdürü Mustafa Bal, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak bugün Türk Kızılay'ının afet yönetim sistemi ve çadır kurmayla ilgili Adana Bölge Afet Yönetim Müdürlüğümüzden eğitmen arkadaşlarımız geldi. Bizler de gençlik kolları gönüllülerimiz, kadın kolları gönüllülerimiz ve ilçe teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle birlikte afetlerle mücadele ve çadır kurma eğitimleri alacağız. Eğitimimiz gün boyu sürecektir. Kahramanmaraş'ımızın deprem bölgesi olması ile hasebiyle bu eğitimi çok önemsiyoruz. Bu eğitimleri alarak olası bir afette gönüllülerimizle birlikte hazır olacağız" dedi.

Eğitim katılımcıların çadır kurma pratiğinin ardından sona erdi.

Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi
Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi
Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi
Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi - Son Dakika


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