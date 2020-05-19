Kızılay'dan Habur'da bekleyen TIR sürücüsüne iftar yemeği - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uluslararası İpek Yolu 'nda bekleyen 1250 TIR sürücüsüne, Türk Kızılay 'ı tarafından iftar için yemek dağıtımı yapıldı.

Kızılay Silopi ve Cizre şubeler ile çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a temassız ticaret için uluslararası İpek Yolu'nda sıra bekleyen 1250 TIR sürücüsüne yardıma etmek üzere harekete geçti. Kızılay ve diğer STK'lar, sınır kapısında bekleyen TIR şoförleri için iftarlık yemek dağıtımı yaptı. TIR sürücülerinden İsmail Ağaç, Kızılay gönüllülerine teşekkürlerini ileterek, "Kızılay yemek getirmeseydi kendi imkanlarımızla burada iftarımızı hazırlayacaktık. Bizlere böylesi hizmeti yaptıkları için Kızılay ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.