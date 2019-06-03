Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Hakkari'de 22 bin kişiye kişiye iftar
Son Dakika Güncel Haber

Kızılay'dan Hakkari'de 22 bin kişiye kişiye iftar

1 saat önce

Kızılay Hakkari Şubesi, kent merkezinde kurulan çadırda binlerce kişiye iftar verdi.

Kızılay'dan Hakkari'de 22 bin kişiye kişiye iftar, System.String[]
Kızılay Hakkari Şubesi, kent merkezinde kurulan çadırda binlerce kişiye iftar verdi.
Eski valilik bahçesinde kurulan iftar çadırına ramazan boyunca gelen vatandaşlara her gün 3 ayrı yemek ikram edildi.
Yaklaşık 22 bin kişiye iftar yemeği verilen çadırda, bir grup gönüllü üniversite öğrencisi de yemek servisi yaptı.
Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, şube olarak açtıkları çadırda ramazan boyunca hizmet verdiklerini söyledi.
Bu kapsamda kurdukları mutfakta ramazan süresince her gün 750 kişiye 3 çeşit yemek verildiğini belirten Bozkurt, "İftar yemeklerimizi hijyenik bir ortamda hazırlayıp çadırımıza ulaştırıyoruz. Yemekler çadıra ulaştırıldıktan sonra yine ustalarımız ve aşçılarımız tarafından yemek servisleri yapılmaktadır. Bizlere bu imkanı sağlayan Türk Kızılay Genel Merkezimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı Son dakika! Aydos Ormanı'nda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 16:52:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Hakkari'de 22 bin kişiye kişiye iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]