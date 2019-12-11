Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı - Son Dakika

Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı

6 saat önce

TÜRK Kızılayı İstanbul Kadıköy Şubesi'nce Hakkari'nin Derecik ilçesinde 1550 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.

Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı, System.String[]
TÜRK Kızılayı İstanbul Kadıköy Şubesi'nce Hakkari'nin Derecik ilçesinde 1550 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.

İlçeye ulaşan paketler Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmecit Eren, Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılayı Kadıköy Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüce, Genç Kızılay Kadıköy İlçe Başkanı İsmail İşler katıldığı törenle Samanlı Köyü'ndeki Aydınlık ve Derindere ilkokullarında eğitim gören 40 öğrenciye teslim edildi. Yardımların bir bölümünün de farklı köylerdeki okullara ulaştırılacağı belirtildi.Kışlık kıyafet alan öğrenciler, Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi yetkililerine teşekkür etti. Kızılay yetkilileri, ilçede değişik okullarda tespit edilen 1550 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulunulacağını bildirdi. Kaymakam Yüce ise, ilçedeki çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı yapan Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür ederek, bu tür yardımların devam etmeseni istedi.


- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
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