Kızılay'dan Hakkari'deki çocuklara

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesince, kentteki 150 çocuğa Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kentte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda, bayram dolayısıyla 150 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Kızılay, yaptığı açıklamada, bayram öncesi çocukların yüzünü güldürmek istediklerini söyledi.

Kentte 150 yetim ve öksüz çocuğa bayramlıklarını hediye ettiklerini belirten Bozkurt, Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere desteklerinin devam ettiğini belirtti.