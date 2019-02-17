Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Hakkari'ye 8 Milyon TL Yatırım Müjdesi

Kızılay'dan Hakkari'ye 8 Milyon TL Yatırım Müjdesi

40 dakika önce

Kızılay'dan Hakkari'ye 8 milyon TL yatırım müjdesiHAKKARİ - Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet işgüzar, 2019-2020 yıllarında Hakkari'de yaklaşık 8 milyon TL yatırım yapacakları müjdesini verdi.

Kızılay'dan Hakkari'ye 8 milyon TL yatırım müjdesi

HAKKARİ - Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet işgüzar, 2019-2020 yıllarında Hakkari'de yaklaşık 8 milyon TL yatırım yapacakları müjdesini verdi.
Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulunda konuşan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, "Türk Kızılayı olarak Hakkari'de birçok şeyde geri kalmışız. Geçenlerde Hakkari'ye gelen genel başkanımız da bunu belirtmişti. Özelikle Hakkari'deki toplantıya katılmamı istedi. Kızılay Başkanımız ve valimizle birlikte Hakkari için neler yapabileceğimizi görüştük. İnşallah 2019-2020 yıllarında Hakkari ilimizde Kızılay olarak yaklaşık 7-8 milyon TL yatırım yapacağız. Bu çok ciddi bir yatırımdır. Çünkü Kızılay Hakkari Şubesinin artık hak ettiği yere gelmesi lazım. Bu yatırım müjdesini de burada vermek istiyorum" dedi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Kızılay Derneği Hakkari Şubesine yer temin etmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, Kızılay'ın daha çok insana ulaşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kuruluna Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet işgüzar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin, İş-Kur Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Kızılay Hakkari Şubesi tarafından yapılan yardımlarla ilgili slayt gösterimi yapıldı. Konuşmaların ardından yapılan seçimde oyların büyük çoğunluğunu alan Recep Bozkurt, yeniden başkan seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Kızılay, Hakkari, Yerel
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