Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan hastane önünde çorba ikramı
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Kızılay'dan hastane önünde çorba ikramı

44 dakika önce

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, sabahın erken saatlerinde ilçeler ve köylerden sıra almak için Ağrı Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kızılay'dan hastane önünde çorba ikramı, System.String[]

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, sabahın erken saatlerinde ilçeler ve köylerden sıra almak için Ağrı Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Havaların soğumaya başladığı kentte günün ilk ışıklarıyla hastaneye gelen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönülleri, stant kurarak vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıra almak için erken saatlerde hastaneye gelen vatandaşlara çorba ikram ettiklerini söyledi.

Vatandaşların gönlüne dokunmak istediklerini ve bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklerin devam edeceklerini ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Kızılay Ağrı Şubesi olarak bugün Ağrı Devlet Hastanesi poliklinikler ve acil servise gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyoruz. Sabahın erken saatlerinde genelde devlet hastanesine ilçeler ve köylerden geliyorlar. Hastanede sıra almak için genelde erken geldikleri için kahvaltı yapmıyorlar. Havada soğu zaten, biz de onlara çorba ikramında bulunalım dedik. En azından çorba içerek ısınmış olacaklar."

Kızılay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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