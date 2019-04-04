Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Hükümlülere Yardım Eli

Kızılay'dan Hükümlülere Yardım Eli

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere 650 adet kıyafet yardımında bulunuldu.

Kızılay'dan Hükümlülere Yardım Eli, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere 650 adet kıyafet yardımında bulunuldu.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere 650 adet kıyafet yardımında bulunuldu.

Programda konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Türkiye Kızılayı, iyilik merkezinin öncüsü. Sadece Türkiye'de değil nerede yardıma muhtaç varsa onun yanında. Bu kurumumuz yardımlaşmanın en güzel örneğini sergiliyor. Bu nedenle Türk halkının kalbinde de taht kurmuş durumda. Salihli'de de birçok önemli faaliyette bulunmuşlardı. Salihli Şubesi ile de kurumumuzla ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi Başkanı Ahmet Cüneyt Musal ise, "Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bugünde Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ihtiyaç sahibi hükümlüler için kıyafet yardımında bulunuyoruz. Toplam 650 adet kıyafeti içeren yardımımız içerisinde pantolon, kazak, yağmurluk, gömlek gibi kıyafetler bulunuyor" diye konuştu.

Şehit Ahmetalp Taşdemir Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Kurum Müdürü Erkan Keskin ve kurum yetkilileri Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi Başkanı Ahmet Cüneyt Musal ve Kızılay Derneği gönüllüleri katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:56 Kaynak: İHA

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