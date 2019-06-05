Kızılay'dan huzurevi ziyareti
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Türk Kızılay Düzce Şubesi, Akçakoca'da bulunan ve 40 yaşlının konuk edildiği Kızılay Huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Türk Kızılay Düzce
Şubesi, Akçakoca
'da bulunan ve 40 yaşlının konuk edildiği Kızılay Huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı. Ramazan Bayramı
vesilesi ile Türk Kızılay Düzce Şubesi, Yaşlıların bayramlarını kutlamak için bu sefer rotasını Akçakoca'da bulunan Kızılay Huzurevine çevirdi. Burada konaklayan 40 yaşlı ile bir araya gelen Kızılay Genel Müdür Danışmanı Orhan Kılıç
ve Genç
Gönüllüler, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Onlarla sohbet eden gönüllüler daha sonra bakım ünitelerinde yatağa bağımlı olan hastaları da ziyaret etti. - DÜZCE
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