Kızılay'dan İdlib'e yardım konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'dan İdlib'e yardım konvoyu - Son Dakika

Kızılay'dan İdlib'e yardım konvoyu

6 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şubesi, bağışçıların destekleri ile hazırlanan dört TIR'dan oluşan yardım konvoyunu İdlib'e uğurladı.

Kızılay'dan İdlib'e yardım konvoyu, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Şubesi, bağışçıların destekleri ile hazırlanan dört TIR'dan oluşan yardım konvoyunu İdlib'e uğurladı.


Türk Kızılay Bursa Şubesi, Bursa'daki yardıma ihtiyaç duyan ailelere uzattığı yardım elinin yanı sıra sınır ötesinde de umut olmaya devam ediyor. Yardım çalışmaları çerçevesinde Bursalı hayırseverlerin bağış destekleri ile toplanan ihtiyaç malzemelerinden oluşan dört TIR'lık yardım konvoyu, iç savaş mağdurlarına destek vermek maksadıyla bölgeye gönderildi. Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, sözlerine Türk Kızılay bağışçılarına teşekkür ederek başladı. Hayırseverlerin destekleri ile Bursa'da, Türkiye'de ve dünyada mağduriyet yaşanan her yere Türk Kızılay'ın merhamet elinin uzandığını belirten Gürkan, gerçekleştirilen programla Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan savaşın mağduru olan halka destek vererek, bir nebze olsun acılarını dindirmeye çalıştıklarını vurguladı. Yardım konvoyunda bölge halkının soğuk kış günlerinde yaşadıkları zorlukları hafifletecek ihtiyaç malzemeleri olduğunu söyleyen Gürkan, Bursalı hayırseverlerin destekleriyle yardımlarını sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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