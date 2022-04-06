KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTAR YEMEĞİ - Son Dakika
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KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTAR YEMEĞİ

06.04.2022 16:20

TÜRK Kızılay İskenderun Şubesi Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi aileler için iftarlık sıcak yemek pişirip dağıtıyor.

TÜRK Kızılay İskenderun Şubesi Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi aileler için iftarlık sıcak yemek pişirip dağıtıyor.

Hayırseverlerin yardım ve destekleri ile gıda paketleri, bebek malzemeleri, hijyen ürünleri, kıyafet dağıtımını 12 ay 365 gün sürdüren Kızılay İskenderun Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle de iftarlık sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, "Amacımız her zaman olduğu gibi Ramazan'da da insanlarımızın yanında yer almak, bayramlık ve birçok kalemde halkımıza yardımcı ve destek olmak. Yönetimimizin almış olduğu karar gereğince; 2 bin 460 konserve kavurma, 10 bin parça bayramlık kıyafet, 4 bin hijyen kiti, 80 bin paket kahve, 800 aileye gıda yardımı dağıtımına başladık. Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi halkımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz? diye konuştu.

KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTAR YEMEĞİ
KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTAR YEMEĞİ
KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTAR YEMEĞİ

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İskenderun, Ramazan, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE İFTAR YEMEĞİ - Son Dakika


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