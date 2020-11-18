Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

18.11.2020 11:31
Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım, System.String[]

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Dicle temsilciliği, kentte tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi, alışveriş ve hijyen yardımında bulunarak, dar gelirli ailelere destek oluyor.

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Dicle temsilciliği, kentte tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi, alışveriş ve hijyen yardımında bulunarak, dar gelirli ailelere destek oluyor.

Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Hanefi Akalp, Türk Kızılayı'nın Dicle'de pandemi dolayısıyla faaliyet alanını genişlettiğini söyledi. Akalp, "Türk Kızlayı, korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılar çeken ihtiyaç sahibi halkımıza, yine halkımızın verdiği güçle destek olmaktadır. Türk Kızılayı Dicle temsilciliğince, Mayıs 2020'de 120 aileye gıda kolisi, 30 aileye market alışveriş çeki, 40 aileye de nakdi yardımı yapıldı. Temmuz ayında Türk Kızılayı'nca, Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Eylül, ekim ve kasım döneminde 85 aileye giyim yardımı, 75 aileye gıda kolisi yardımı yapılmıştır. Türk Kızılayı genel merkez ve il şubesi tarafından bize gönderilen giyim, gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımına devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızın ayni, nakdi, gıda kolisi, kurban ve adak bağışı yardımlarını, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere, kabul ediyoruz. İhtiyaç sahibi aileler, Türk Kızılayı Dicle temsilciliğine bizzat başvurarak, yardım talebinde bulunabilirler. Türk Kızılayı Dicle temsilciliği olarak, 5 yönetim kurulu üyesi arkadaşımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılayı, Diyarbakır, Dicle, Türk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika


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