Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve
Son Dakika Yerel Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve

51 dakika önce

- Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurbanlıklardan yapılan konserveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyorSAMSUN - Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı'na bağışlanan kurbanlıklardan yapılan kavurmaların ihtiyaç sahiplarine dağıtımına başlandı.

- Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve

Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurbanlıklardan yapılan konserveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

SAMSUN - Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı'na bağışlanan kurbanlıklardan yapılan kavurmaların ihtiyaç sahiplarine dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayı Genel Başkanlığınca 7 bölgede 28 şehre 1 milyon 100 bin adet konserve gönderildi. Bu kapsamda Samsun'a tırla gönderilen konserveler, Atakum ilçesindeki Kızılay Şubesi önünde toplanan Kızılay gönüllülerince zincir yapılarak Kızılay araçlarına yüklendi.

Konserve dağıtımı hakkında bilgi veren Kızılay Samsun İl Başkanı Dr. Habip Demirel, dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu seneki Kurban Bayramı'nda Kızılay'a bağışlanan kurbanlıklar 19 kombinede kesildi. Kesilen kurban etleri aynı şekilde konserveye dönüştürüldü ve tüm Türkiye'ye aynı anda dağıtılmaya başlandı. Böylelikle biz bu konservelerin Samsun'da dağıtımına başlayacağız. Bu dağıtımda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Demirel, Samsun'a tırla gelen konserveleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve

Kurban Bayramı, Türk Kızılayı, Kızılay, Samsun, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim
Tarım Bakanlığı'nın kara listesindeki bu çikolata ve içeceklere dikkat AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:25:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]