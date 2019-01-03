Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

33 dakika önce

Türk Kızılayı, Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım, System.String[]
Türk Kızılayı, Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Erzurum Şubesi tarafından gönderilen mont ve giyim malzemeleri, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi 30 aileye giyim, 30 öğrenciye de mont yardımında bulunduklarını belirten Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, "Erzurum şubemiz tarafından bize 60 mont ve çeşitli kıyafetler gönderildi. Biz de ilgili kurumlarla görüşerek belirlenen ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere dağıttık. Desteklerinden dolayı Kızılay Erzurum Şubesine teşekkür ediyoruz." dedi.

Mont dağıtımının yapıldığı Selahaddin Eyyubi Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de yardımın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:01 Kaynak: AA

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