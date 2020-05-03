Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Siverek Kızılay Şubesi, dışarı çıkamayan 65 üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Kızılay Şubesi 580 aileye gıda yardımı ulaştırırken 9 merkez mahallede 3 bin pide ekmeğini ise 65 yaş üstü vatandaşlara ve maddi durumu olmayan kişilerin evleri tek tek dolaşılarak teslim ediyor.

Siverek Kızılay Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlara destek olduklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karahanlı, şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Kızılay Siverek şubesi olarak bu süreçte vatandaşlarımızın yardımına koşmaktayız. Siverek Kaymakamlığı bünyesinde kurulmuş olan Vefa Destek Grubunun da destekleriyle ailelerimize yardımlarımızı sağlıklı bir şekilde ulaştırıyoruz. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlarımıza moral vermek ve mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz."