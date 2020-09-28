Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske' - Son Dakika

Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'

Aydın'da işitme engellilerin maskeli olarak işaret dili kullanıp dudak okumaları için şeffaf maske üretildi. Kızılay tarafından, işitme engellilere şeffaf maskeler teslim edildi.

Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske', System.String[]

Aydın'da işitme engellilerin maskeli olarak işaret dili kullanıp dudak okumaları için şeffaf maske üretildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 bin 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Koronavirüs ile mücadelenin en önemli etkenlerinden biri olan maske kullanımı işitme engelli vatandaşlar için sorun oluşturmaması için özel maske üretildi.

100 ADET MASKE HEDİYE EDİLDİ

İşaret dili ve dudak okuma yöntemleri ile iletişim sağlayabilen Aydınlı işitme engelliler, bundan böyle şeffaf maskelerle daha sağlıklı iletişim kurabilecek. Türk Kızılay Aydın Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Aydın İşitme Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek Kızılay İzmir Toplum Merkezleri tarafından işitme engelliler için özel olarak üretilen 100 adet maskeyi hediye etti.

"BİZİM İÇİN AYDIN'DA BİR İLK"

Kendileri için Aydın'da böyle bir maskenin bir ilk olduğunu ifade eden Aydın İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk, "Bizim iletişim biçimimiz dudak okuma ve işaret dili. Korona virüsten dolayı sağlığımızı korumak için maske takmak zorunda kaldık. Ancak maskelerin önü kapalı olduğu için iletişimde çok zorluklar çektik. Bizler için özel olarak üretilen ve Türk Kızılay Aydın Şubesi tarafından hediye edilen maskeleri çok beğendik. Bu bizim için Aydın'da bir ilk oldu. Bizleri düşünerek böyle bir maske ürettikleri için tüm Türk Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZLERİN DE BU MASKELERİ KULLANMAMIZDA FAYDA VAR"

Klinik psikologların, mikro duygularımızı tam olarak ifade edebilmemiz içim sağlıklı insanların da dudaklarının gözüktüğü maskeler takması yönünde görüş bildirdiklerini ifade eden Türk Kızılayı Aydın Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin Mezkit, "Sadece göz teması ile duygularımızı dile getiremiyoruz. Belki ileride bizler de bunlardan kullanacağız. Aydın İşitme Engelliler Derneği'ne onlar için özel olarak üretilen 100 maskeyi teslim ettik. Ankara bu konuda her zaman bizi destekliyor. Bizler de her daim engelli kardeşlerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İŞİTME ENGELLİLER TEŞÜKKÜR ETTİ

İşitme engelli 24 yaşındaki Mustafa Önal, "İşitme engelliler için çok güzel, iyi bir şey düşünmüşler. Türk Kızılayı yetkililerine çok teşekkür ederim. Aydın'da ilk defa böyle bir maske bize Kızılay'dan geldi. Önceki maskeleri kullandığımızda iletişim kurmakta zorlanıyorduk, bundan sonra şeffaf maskelerle daha iyi iletişim kurabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit de özel insanların ihtiyaçlarını gidermeyi kendilerine vazife edindiklerini söyleyerek şöyle konuştu; "Kızılay İzmir Toplum Merkezimiz tarafından üretilen özel maskeleri ilettik. Bu tür maskeye ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları dahilinde gereği hemen yapılacaktır. Türk Kızılayı ihtiyaç sahibi kim varsa yanında olacaktır, olmaya da devam edecektir."

Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'
Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'
Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'
Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'
Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'
Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'
Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'

Engelli, Kızılay, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonu yönettiği harekat merkezinden ilk kare yayınlandı Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi Jülide Ateş'in programındaki tüm kayıtları silinen Erkan Mumcu'dan tepki
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Hatalı basım 200 lirayı 1250 katı fiyata satışa çıkardı Hatalı basım 200 lirayı 1250 katı fiyata satışa çıkardı         
10:40
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede kısmi seferberlik ilan etti         
10:11
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar         
09:35
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şok yaşadı Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şok yaşadı         
09:26
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderip aileyi suçladı Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderip aileyi suçladı         
09:22
İstanbul'da reklam tabelasında Hacer'ül Esved'i görenler gözlerine inanamadı İstanbul'da reklam tabelasında Hacer'ül Esved'i görenler gözlerine inanamadı         
09:16
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi Fatih Terim, kötü ortalar yapan Feghouli'ye sert tepki gösterdi         
09:13
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü         
07:30
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 11:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei