Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske' - Son Dakika

- Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske'

AYDIN - Aydın'da işitme engellilerin maskeli olarak işaret dili kullanıp dudak okumaları için şeffaf maske üretildi. Kızılay tarafından, işitme engellilere şeffaf maskeler teslim edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 bin 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs (Covid-19) insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadelenin en önemli etkenlerinden biri olan maske kullanımı işitme engelli vatandaşlar için sorun oluşturmaması için özel maske üretildi. İşaret dili ve dudak okuma yöntemleri ile iletişim sağlayabilen Aydınlı işitme engelliler, bundan böyle şeffaf maskelerle daha sağlıklı iletişim kurabilecek. Türk Kızılay Aydın Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Aydın İşitme Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek Kızılay İzmir Toplum Merkezleri tarafından işitme engelliler için özel olarak üretilen 100 adet maskeyi hediye etti.

"Bizim için Aydın'da bir ilk"

Kendileri için Aydın'da böyle bir maskenin bir ilk olduğunu ifade eden Aydın İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk, "Bizim iletişim biçimimiz dudak okuma ve işaret dili. Korona virüsten dolayı sağlığımızı korumak için maske takmak zorunda kaldık. Ancak maskelerin önü kapalı olduğu için iletişimde çok zorluklar çektik. Bizler için özel olarak üretilen ve Türk Kızılay Aydın Şubesi tarafından hediye edilen maskeleri çok beğendik. Bu bizim için Aydın'da bir ilk oldu. Bizleri düşünerek böyle bir maske ürettikleri için tüm Türk Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizlerin de bu maskeleri kullanmamızda fayda var"

Klinik psikologların, mikro duygularımızı tam olarak ifade edebilmemiz içim sağlıklı insanların da dudaklarının gözüktüğü maskeler takması yönünde görüş bildirdiklerini ifade eden Türk Kızılayı Aydın Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin Mezkit, "Sadece göz teması ile duygularımızı dile getiremiyoruz. Belki ileride bizler de bunlardan kullanacağız. Aydın İşitme Engelliler Derneği'ne onlar için özel olarak üretilen 100 maskeyi teslim ettik. Ankara bu konuda her zaman bizi destekliyor. Bizler de her daim engelli kardeşlerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İşitme engelliler teşekkür etti

İşitme engelli 24 yaşındaki Mustafa Önal, "İşitme engelliler için çok güzel, iyi bir şey düşünmüşler. Türk Kızılayı yetkililerine çok teşekkür ederim. Aydın'da ilk defa böyle bir maske bize Kızılay'dan geldi. Önceki maskeleri kullandığımızda iletişim kurmakta zorlanıyorduk, bundan sonra şeffaf maskelerle daha iyi iletişim kurabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit de özel insanların ihtiyaçlarını gidermeyi kendilerine vazife edindiklerini söyleyerek şöyle konuştu; "Kızılay İzmir Toplum Merkezimiz tarafından üretilen özel maskeleri ilettik. Bu tür maskeye ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları dahilinde gereği hemen yapılacaktır. Türk Kızılayı ihtiyaç sahibi kim varsa yanında olacaktır, olmaya da devam edecektir.