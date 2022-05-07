Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi - Son Dakika
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Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi

07.05.2022 18:47

Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi İyilikte Buluşmak Sergisi'nin açılışı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi Türk Kızılay'ı 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 'İyilikte Buluşmak' isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi

İyilikte Buluşmak Sergisi'nin açılışı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi

İSTANBUL - Türk Kızılay'ı 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 'İyilikte Buluşmak' isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık "Burada 26 farklı ulusal cemiyetten iyilik öyküsünü sergiliyoruz. Her birinin farklı hikayeleri var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var" ifadelerini kullandı.

Kızılay, 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü kapsamında anlamlı bir sergiye imza attı. Bu kapsamda 'İyilikte Buluşmak-Meeting İn Kindness' sergisinin açılışı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Pandemi, doğal afetler, savaşlar ve kuraklık konularında fotoğrafların sergilendiği serginin açılışına, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ve İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan katıldı.

"Her birinin farklı hikayeleri var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay ve Kızılhaç fikri dünyanın bütün ülkelerinde dil, din, ırk coğrafya ayırt etmeksizin aynı değerlerle, aynı hedeflerle ve aynı vizyonla hareket eden gönüllü iyi insanların, iyiliği yaymaya çalışanların günüdür. Bugün 15 milyon aktif gönüllüsü ile dünyanın 192 ülkesinde savaşlarda, kıtlıklarda, yoksulluklarda, covid gibi küresel pandemilerde çalışan, bunun için insanlığın ıstırabını dindirmek için faaliyet gösteren milyonlarca gönüllümüz, yüzbinlerce profesyonel çalışanımız, yine yüzbinlerce şubemiz var. Ulusal cemiyetlerimizin birimleri bugün kendi çabalarıyla gurur duyuyorlar. Burada 26 farklı ulusal cemiyetten iyilik öyküsünü sergiliyoruz. Her birinin farklı hikayeleri var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var. Sizler de burayı ziyaret ettiğinizde kendi ülkelerinizin hikayelerini göreceksiniz. Burası bu hafta boyunca ziyarete açık olacak" şeklinde konuştu.

"Bu gönüllüler yeri geldiğinde cephenin en önünde"

Dünya genelinde 15 milyonun üzerinde gönüllünün bulunduğunu belirten Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ise "Bu gönüllüler yeri geldiğinde cephenin en önünde, sellerle, kuraklıkla, depremlerle, doğal ve teknolojik afetlere karşı erkek-kadın ve çocukları koruyor. Mültecileri korumak görevlerimiz arasında. Bu noktada Ukrayna'da yaşanan uluslararası çatışma sonucunda Ukrayna Kızılhaç'ı, diğer Kızılhaç ve Kızılay'lar, Türk Kızılay, IFRC ve ICRC güçlerini birleştirerek bir fark yaratmaya çalışıyor" dedi.

"Türk Kızılay'ın ve Kızılhaç'ın çalışmalarını buluşturuyor olmak bizler için değerli"

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ise "Dünyanın dört bir yanından gelenlere ev sahipliği yapan havalimanımızda tüm dünyada insanlık adına yaptığı çalışmalarla bizleri gururlandıran Türk insanının merhamet ve iyilik duygularının temsilcisi Türk Kızılay'ın ve Kızılhaç'ın çalışmalarını buluşturuyor olmak bizler için değerli ve bir o kadar da anlamlıdır. İGA İstanbul Havalimanı olarak bizler, dünyaya yayılan bu kuvvetli ışığın hikayesinin anlatılacak olmasına katkı sağladığımızdan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 26 fotoğrafın yer aldığı 'İyilikte Buluşmak -Meeting in Kindness' isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, bir hafta süreyle İstanbul Havalimanı giden yolcu katında ziyaret edilebilecek.

Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi
Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kızılay'dan İstanbul Havalimanı'nda anlamlı sergi - Son Dakika


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