Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret

1 saat önce

Türk Kızılayı Manisa şubesi, İtfaiye Haftası içinde bulunulmasından dolayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret, System.String[]

Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek İtfaiye Haftası'nı kutladı ve hediye takdim etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve personeli ziyaret eden Kızılay ekibi, canlarını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeden işlerinin başında olan personelin haftasını kutladı, başarılı çalışmalar dileklerinde bulundu. İtfaiye Dairesi Başkanı İnal, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, hatırlamanın güzel olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Türk Kızılayı Manisa Şubesine teşekkürlerini iletti. İnal, Türk Kızılayı'nın da öncelikle Türkiye sonrasında dünya için önemli bir sivil yardım kuruluşu olduğunu belirterek, Kızılay ekibine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Türk Kızılayı, İtfaiye, Kızılay, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:23 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış
Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:29:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]