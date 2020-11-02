Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek - Son Dakika

Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek

02.11.2020 12:30
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek, System.String[]

Türk Kızılay, İzmir'de geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek hizmetine başladı.

Türk Kızılay, İzmir'de geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek hizmetine başladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, sahada çalışmaları yürüten Kızılay ekipleri, depremzedelere yönelik yardımlarını her geçen gün artırıyor.

Afetin henüz ilk dakikalarından itibaren koordineli hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan ekipler, yardım malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için psikososyal destek sağlıyor.

600'den fazla depremzedeye psikolojik ilk yardım

Kızılay ekipleri, beslenme, hijyen ve barınma gibi acil ihtiyaçlar dışında 600'ün üzerinde kişiye ulaşarak kaygı düzeylerini azaltmaya çalışıyor. Ekipler, çadır kentlerde ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlara psikolojik ilk yardım uyguluyor.

Yardım çalışmalarını 90 personel, 39 şube görevlisi ve 151 gönüllü ile yürüten Kızılay, evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceleri dışarıda geçirmek durumunda kalanlara da sıcak yemek desteği veriyor.

Dün akşam itibarıyla 220 bin 529 kişiye beslenme hizmeti sunan ekipler, bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ile 8 haberleşme aracı ve çeşitli görevlerde kullanılan 20 araçla depremzedelerin yanında yer alıyor.

Ayrıca ekipler, depremin meydana geldiği andan itibaren 118 bin 83 paketli gıda, 42 bin 614 sıcak-soğuk içecek, 1080 dezenfektan, 15 bin 900 maske ve 68 bin 417 su dağıttı.

Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek

Kızılay, Deprem, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek - Son Dakika


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