Kızılay'dan 'Kadınlar Günü' sergisi - Son Dakika

ANKARA'da, Türk Kızılay ve uluslararası Kızılhaç derneklerinde çalışan kadınların fotoğraflarından oluşan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi' açıldı.

Kızılay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çankaya ilçesindeki Renda Köşkü'nde fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Kızılay ve uluslararası Kızılhaç derneklerinde çalışan kadınların çeşitli ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım ederken çekilen fotoğrafları yer aldı. Serginin açılışına Kızılay Genel Sekreteri Hasan Can ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile davetliler katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Bugün bütün dünyada kadının konuşulduğu, kadın sorunlarının masaya yatırıldığı, çözüm önerilerinin arandığı bir gün. Maalesef bu yıl da bir taraftan pandemi, bir tarafta savaş, mağduriyetler ve göçün olduğu bir dönemde bu günü idrak ediyoruz. Dünya tarihinde mağduriyet hep oldu. Bir taraftan da mağdura el uzatan iyi yürekli insanlar var. Sahada nice iyilik hikayeleri yazılmaya devam ediyor. Biz Kızılay kadınları olarak 152 yıldır buradayız. Şu anda daha güçlüyüz. Bundan sonra daha da güçleneceğiz. Burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından davetliler sergiyi gezdi.