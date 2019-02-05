Kızılay'dan Kan Bağışı Çağrısı
1 saat önce
Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, kan bağışında azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.
Türk Kızılayı Sinop
Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, kan bağışında azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.
Dr. Muharrem Coşkuner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kan bağışı sayısında azalma olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz Ocak ayında kan bağışı sayılarında düşüş meydana geldi. Bu düşüşün sebebi de soğuk havalar ve üniversite öğrencilerinin şuan tatilde olmaları kan bağışı sayılarını ciddi derecede düşürüyor. Tabii hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamamız için de bize düzenli bağışçılar lazım. Kan bağışı gerekiyor. Sinop'taki vatandaşların kan bağışlarını düzenli şekilde vermeleri için buraya davet ediyorum. Özellikle de rica ediyorum. En büyük bağış grubumuz üniversite öğrencilerinden geliyor. Onları da şubemize bekliyoruz. Gözümüz yollarda" dedi. - SİNOP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu