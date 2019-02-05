Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Kan Bağışı Çağrısı

Kızılay'dan Kan Bağışı Çağrısı

1 saat önce

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, kan bağışında azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Kızılay'dan Kan Bağışı Çağrısı, System.String[]
Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, kan bağışında azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Dr. Muharrem Coşkuner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kan bağışı sayısında azalma olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz Ocak ayında kan bağışı sayılarında düşüş meydana geldi. Bu düşüşün sebebi de soğuk havalar ve üniversite öğrencilerinin şuan tatilde olmaları kan bağışı sayılarını ciddi derecede düşürüyor. Tabii hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamamız için de bize düzenli bağışçılar lazım. Kan bağışı gerekiyor. Sinop'taki vatandaşların kan bağışlarını düzenli şekilde vermeleri için buraya davet ediyorum. Özellikle de rica ediyorum. En büyük bağış grubumuz üniversite öğrencilerinden geliyor. Onları da şubemize bekliyoruz. Gözümüz yollarda" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Sinop, Güncel
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