Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Son Dakika Yaşam Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

7 saat önce

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, Kızılay Haftası'nda, vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Kızılay'dan kan bağışı çağrısı, System.String[]

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, Kızılay Haftası'nda, vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.


Dr. Muharrem Coşkuner, yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz Kızılay Haftası dolayısıyla Sinop halkını bağış yapmaya davet ediyoruz. Sokakta üniversite öğrencilerimiz gönüllü olarak Kızılay adına kan bağışı toplamaya çalışıyorlar, ama bizim dileğimiz, insanlarımızın kan bağışının ne derece önemli olduğuna farkına varmaları, bağış için kendi istekleriyle gelmeleri ve düzenli olarak kan bağışında bulunmalarıdır" dedi.


"Kan yoksa hayat da yok" diyen Coşkuner, "Kızılay Haftası'nda kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve siyasi partilerimizi kan bağışında farkındalık oluşturmaları için davet ediyoruz" diye konuştu. - SİNOP

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 aylık sır perdesi aralandı! Kayıp işletmeci, bağ evi bahçesinde gömülü bulundu
GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]