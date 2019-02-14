Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Sivas Kan Bağış Merkezi tarafından Suşehri ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Sivas Kan Bağış Merkezi tarafından Suşehri ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.



İlçe merkezindeki eski hükümet konağı önünde Kızılay'a ait otobüs içerisinde gerçekleştirilen kan alımları 3 gün sürecek.



Kan bağışı otobüsünde görevli sorumlu doktor Abdurrrahman Kürşat Şen, kan bağış kampanyalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.



Kan bağış otobüsüyle ilçeleri gezerek vatandaşların bağışlarını kabul ettiklerini aktaran Şen, "Sağlıklı olan herkes kan vermeli. Kış mevsiminde kan bağışı yapan vatandaşlarımızda düşüş yaşanıyor. Bu sebeple kampanyalarımızı ilçeler bazında artırarak devam ediyoruz. Suşehri kampanyamızda 200 ünite kan bağışı hedefliyoruz. Suşehri halkı her zaman kampanyamıza büyük destek vermiştir. Bundan sonrada vereceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.



Şen, kök hücre için de kan alındığını da ifade ederek, kan bağışı kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

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