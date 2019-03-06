Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) desteğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) desteğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kan bağışı hayat kurtarır" ve "Kan ver hayat kurtar" sloganlarıyla kampanyanın başlatıldığını söyledi.

Kampanyaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükgenç, "Kan yapay olarak üretilemeyen bir ürün. Kan veren insan, kanı kullanan ve hayatta kalmasına belki de vesile olduğumuz yine bir insan. Onun için kan hayati bir öneme sahip.
Karabük Üniversitesi'ndeki kan alma etkinliğimiz iki hafta boyunca sürecek. Bu süre zarfında kan vermek isteyen tüm gönüllülerimizi bekliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı

Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti "Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]