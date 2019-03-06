Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) desteğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) desteğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kan bağışı hayat kurtarır" ve "Kan ver hayat kurtar" sloganlarıyla kampanyanın başlatıldığını söyledi.



Kampanyaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükgenç, "Kan yapay olarak üretilemeyen bir ürün. Kan veren insan, kanı kullanan ve hayatta kalmasına belki de vesile olduğumuz yine bir insan. Onun için kan hayati bir öneme sahip.

Karabük Üniversitesi'ndeki kan alma etkinliğimiz iki hafta boyunca sürecek. Bu süre zarfında kan vermek isteyen tüm gönüllülerimizi bekliyorum." diye konuştu.

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