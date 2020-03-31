Kızılay'dan karantinadaki 318 kişiye 3 öğün yemek - Son Dakika

Kızılay Manisa Şubesi tarafından, ABD ve Etiyopya'dan uçakla önce İzmir'e ardından da Manisa'ya getirilerek KYK Muradiye Yurdunda karantinaya alınan 318 kişiye 3 öğün yemek veriliyor.



ABD'den 209 ve Etiyopya'dan 109 olmak üzere uçakla Türkiye'ye gelen 318 kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında KYK Muradiye Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Türk Kızılay Manisa Şubesi, tedbir kapsamında karantina altında tutulmaya başlanan vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Kızılay tarafından oluşturulan 30 kişilik bir ekip, karantina altındaki vatandaşların 3 öğün yemeğini karşılayacak. - MANİSA