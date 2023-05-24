Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması: Genel başkanlıktan istifa ettiği gün iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap derneğine çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etmişti. Kızılay Genel Başkanlığı'ndan ayrılan Kınık'ın kuruma ait 11 şirkette halen başkan olduğu ve maaş almaya devam ettiği iddiası ise bugün büyük ses getirdi.

KIZILAY'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinde yer alan iddiaya ilişkin Kızılay'dan ise yazılı açıklama geldi. Yayımlanan açıklamada, "Sözcü ve Korkusuz Gazetelerinin 24.05.2023 tarihli sayılarında yer alan, 4 Nisan 2016 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında derneğimizin Genel Başkanlığını yürüten Dr. Kerem Kınık'ın Kızılay'ın iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmadığı yönündeki yalan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

"KIZILAY TÜM YASAL HAKLARINI KULLANACAKTIR"

Kızılay Genel Başkanı iken 12.05.2023 tarihinde görevinden kendi isteği ile ayrılan Dr. Kerem Kınık, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay iştiraki olan şirketlerin kuralları gereği aynı gün tamamı Kızılay'a ait olan tüm iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bırakmıştır. Bu tarihten itibaren Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince tescil süreçleri başlatılmıştır. Kızılay'ı itibarsızlaştırmaya yönelik gerçek dışı bu haberlerle ilgili olarak Kızılay tüm yasal haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur."