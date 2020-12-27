Kızılay'dan kısıtlama nöbetindeki polislere, sıcak çorba ve çay ikramı - Son Dakika

MUŞ'ta Türk Kızılay'ı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, soğuk havada sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polislere sıcak çorba ve çay ikramı yaptı.

Türk Kızılay'ı Muş Şube Başkanlığı ekibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığı için sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polis ekiplerine, sıcak çorba ve çay hazırladı. Uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen Türk Kızılay'ı ekibi, hijyenik ortamda hazırlanan çorba ve çayı karton kaselerle polislere ikram etti. Polisler, soğuk havada kendilerine yapılan ikramdan dolayı Türk Kızılay'ı ekibine teşekkür etti.

Türk Kızılay'ı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, "Pandemi sürecinde hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere 15 dereyi bulan soğukta görevi başında olan polis memurlarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk. Sıcak çorba, çay, kraker, çikolata gibi ikramlarımız oldu. İnşallah Türk Kızılay'ı, bu ikramlarla polisinin içini ısıtmıştır" diye konuştu.

Buz gibi havada polis ekiplerini yalnız bırakmadıklarını anlatan Türk Kızılay'ı Muş Şube Başkanı Semih Tırpancı ise, bu tür ikramların devam edeceğini belirtti.