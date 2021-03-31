Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği - Son Dakika

Kızılay'dan köy okulunda sinema etkinliği
31.03.2021 10:45
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda sinema etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda sinema etkinliği düzenlendi.
Dereköy İlkokulunda düzenlenen sinema etkinliğinde film izleyen öğrencilere Genç Kızılay gönüllüleri tarafından sinema bileti ve mısır hediye edildi. Ayrıca öğrencilere Kızılay'ın tarihçesi, faaliyetleri ve projeleri hakkında detaylı bilgi verildi, iyilik ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA
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